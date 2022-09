Zintuigenprikkelend weekend in Het hof van Cartesius

Utrecht - Een weekend over leren, ontdekken en vooral je zintuigen gebruiken. 'Het Hof van Cartesius' in Utrecht is een verzamelplaats van creatieve en duurzame ondernemers en kunstenaars en zij organiseren dit weekend van alles in hun ateliers. Voorheen zaten zulke startende en ideologische bevlogen ondernemingen vaak op tijdelijke locaties in de stad. 'Het Hof' is niet tijdelijk.