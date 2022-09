Nooit meer natte voeten: kunstwerk markeert cruciale dam bij Wijk bij Duurstede

"Het kunstwerk staat precies op de plek waar vroeger een duikersluis was in de dam en waar een peilhuisje op de dam stond", licht wethouder Wil Kosterman toe. "Het is geweldig dat het kunstwerk, dat doet denken aan het voormalige peilhuisje, deze geschiedenis nu zichtbaar maakt. Zowel voor onze inwoners als voor de vele bezoekers die naar Wijk bij Duurstede komen. Hier is de oorsprong van de Kromme Rijn. Wat weinig mensen weten, is dat dit dé plek is, waar de Lek begint. Daarover kan nu geen misverstand meer bestaan."