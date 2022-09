Sergeant Robin verbreekt wereldrecord speedmarsen op Vliegbasis Soesterberg

Hiermee wilde Imthorn aandacht vragen voor de 25 slachtoffers die gevallen zijn in Afghanistan én voor posttraumatische stressstoornissen (PTSS) bij militairen. In 25 uren legde hij meer dan honderd kilometer af. Zijn prestatie heeft meer dan 28.000 euro opgeleverd, dit bedrag gaat naar het sportfonds Five Five Out.