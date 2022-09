Ruim honderd mensen bij kerkdienst in Utrecht ter ere van koningin Elizabeth

De dienst gaf ruimte om te rouwen om het overlijden van de koningin, zegt Crew, die tevens coördinator is van de Church of England in Nederland. "En Elizabeth heeft vaak gezegd dat ze in moeilijke omstandigheden troost en kracht putte uit haar geloof." Ook daar werd tijdens de dienst bij stilgestaan. De aanwezigen hebben eveneens gebeden voor de koninklijke familie in Groot-Brittannië. Daarnaast werd het Britse volkslied gezongen.