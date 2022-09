Na twee jaar corona weer een Nederlands Theatersport Toernooi: 'Het is niet gelikt'

Bas Heijkamp zit in de organisatie van het toernooi. "Bij elke wedstrijd tussen twee teams zitten drie juryleden. Eentje let op de inhoud van het verhaal, de ander let op het amusement en de derde houdt de techniek in de gaten." Dit jaar is het toernooi wat kleiner dan voorgaande edities, maar liefst dertien teams minder. "Zo hebben we meer focus op het ontmoeten van elkaar in plaats van de drukte."