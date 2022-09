ProRail bezorgd over stijging bijna-ongelukken met jongeren op het spoor

"Als we camerabeelden bekijken, schrikken we als iemand de overweg wil oversteken terwijl de spoorbomen al dichtgaan", zegt topman John Voppen van ProRail. "Of dat verkeersdeelnemers denken dat ze alvast onder de spoorbomen door kunnen, terwijl er nog een trein van de andere kant komt." Volgens Voppen is dit gedrag "levensgevaarlijk" en heeft het grote impact op machinisten en omstanders. "Helemaal als het tot een aanrijding leidt."