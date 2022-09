Emancipatie in de klassieke muziek

Woerden - Er moet meer muziek van vrouwelijke klassieke componisten in de concertzalen gespeeld worden. Dat is een van de missies van het zogeheten Eudora quartet. De vier dames van het strijkkwartet brengen samen met pianiste Carol Ruiz een ode aan een van hen: Amy Beach. De Utrechtse Ángela Moya is een van de violistes van het kwartet: "Amy Beach was een Amerikaanse componiste uit het eind van de 19e eeuw. Helaas is ze hier in Nederland niet zo bekend, wel in de Verenigde Staten. Zij was een vrouw in een samenleving waarin vrouwen niet zo gewaardeerd werden. Op dit moment is dat gelukkig anders, maar het gebeurt nog steeds dat muziek van vrouwen niet genoeg geprogrammeerd worden in de concertzalen. Het gaat al veel beter dan 150 jaar geleden, maar er is nog veel te doen."