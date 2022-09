Verkeerde pillen werden Bunschoters fataal, 'roekeloze' medicijndealer vervolgd voor dood door schuld

"Het was een enorme zooi bij mij thuis", zou K. zelf in een afgeluisterd gesprek hebben gezegd. Volgens de officier van justitie lagen de verschillende pillen verspreid door het hele huis. Vaak niet verpakt in strips, doosjes of potjes waarop stond om welk middel het ging. Het OM verwijt K. dat hij roekeloos is omgegaan met de enorme hoeveelheid illegale medicijnen die hij in voorraad had en met de manier waarop die aan derden werden verstrekt.