Utrechts onderzoeksinstituut: vooral jonge vrouwen gebruiken meer antidepressiva sinds coronacrisis

Ook bij jonge mannen was er een toename te zien. Deze was wel iets kleiner. In 2019 kregen 122 van de 100.000 jonge mannen een antidepressivum per week, in de eerste helft van 2022 ging het om 138 van de 100.000, een stijging van 13 procent. In eerder onderzoek van het Utrechtse instituut kwam al naar voren dat jongeren tijdens de coronapandemie vaker last hadden van angstige of depressieve gevoelens dan in de periode voor de pandemie.