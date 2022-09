'IJsselmeervogels ontslaat trainer De Gunst'

Eén en ander is het gevolg van de slechte seizoensstart van IJsselmeervogels in de tweede divisie. Uit de eerste vijf duels werden slechts vier punten gepakt, met een zestiende plaats als gevolg. Dat De Gunst kampt met veel blessuregevallen in zijn selectie, met name in de verdediging, wordt niet als verzachtende omstandigheid gezien.