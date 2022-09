Tbs-behandeling van bejaarde moordenaar Baarns echtpaar onmogelijk door hersenaandoening

De nu 78-jarige Paul de R. werd in 2005 in hoger beroep veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Hij was een huisvriend van het echtpaar, dat sinds 1999 werd vermist. De R. woonde in hun huis en beschikte over hun geld. In de omgeving vertelde hij dat zij in het buitenland verbleven. Vier jaar na hun verdwijning werden de stoffelijke resten van Hans en Ria gevonden in de Baarnse kinderboerderij waar Paul de R. beheerder was. Paul de R. werd door de rechtbank in Utrecht tot levenslang veroordeeld. Na psychisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum werd hij in hoger beroep deels ontoerekeningsvatbaar verklaard.