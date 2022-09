Timo beklimt 'dak van Europa' en haalt duizenden euro's op voor Wensambulance Utrecht: 'Ze verdienen het onwijs'

"Ik heb het gered", vertelt Timo, die vannacht pas thuiskwam. "Het was ongelofelijk zwaar, maar ook schitterend. Het was eigenlijk alles tegelijk. Ik heb nog nooit zulke mooie uitzichten gezien. Het was 42 kilometer klimmen. Ik heb veel genoten, maar heb me ook 42 kilometer lang afgevraagd waarom ik me dit op de hals had gehaald. Het was dus heel dubbel, maar toen ik eenmaal boven was, was ik alles vergeten en was niks mooier dan dit."