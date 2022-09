Acht jaar cel voor Leerdammer (35) die op grote schaal drugs maakte en verkocht

Bij doorzoeking van de woning van V. in Leerdam werden nog meer drugs en grote geldbedragen gevonden. In een bedrijfsgebouw en in voertuigen van V. in Beesd stonden enorme hoeveelheden grondstoffen voor de productie van amfetamine, 2C-B, chrystal meth, mdma en ghb. Ook was een drugslab ingericht. Later werden in een vrachtwagen en garagebox nog meer grondstoffen en drugs gevonden.