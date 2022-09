Streep door verkeersplan Slotlaan Zeist: 'Niet veilig'

Omdat dit plan nog niet betrokken was in de eerdere afweging van varianten, is het verkeerskundig beoordeeld. Het resultaat is negatief. "Het comfort van de fietsroute zal in deze variant niet of nauwelijks toenemen ten opzichte van de huidige situatie", constateren de onderzoekers. "Op delen waar de fietspaden achter de parkeerplaatsen liggen, blijf het conflict tussen fietsers en uitstappende personen bij de parkeervakken bestaan."