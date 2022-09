Doorbraak na twee jaar: aanhouding voor schokkende mishandeling Utrechtse Kanaalstraat

Utrecht - De politie heeft vanmorgen een man aangehouden voor een ernstige mishandeling en autodiefstal in de Utrechtse wijk Lombok. Het gaat om een schokkende zaak van ruim twee jaar geleden in de Kanaalstraat. Het slachtoffer lag weken in coma en raakte deels blind. Hij kan niet meer werken. De mishandeling kwam meerdere keren aan bod in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht. In een van de uitzendingen deed het slachtoffer zijn verhaal.