Politiek wil oplossing voor Utrechts oud papierbedrijf

De VVD is niet mild voor het college, de oppositiepartij vindt wel dat het college steken heeft laten vallen. “Ik vind het belachelijk. Het was gewoon één-plus-één-is-twee geweest als het college had gezorgd dat er op Strijkviertel voor hen een plek gereserveerd was”, zegt raadslid Gertjan te Hoonte. “Het had geregeld kunnen worden binnen het bestemmingsplan en daar was niemand binnen de raad over gevallen, denk ik. Dat is dus een gemiste kans.”