Utrechtse brandweermensen willen langer dan 20 jaar kunnen uitrukken en voeren actie

Volgens Wagenmans werken in de stad nu zo'n 130 brandweermensen. Als je in 2006 of later bent begonnen bij de brandweer, moet je na 20 jaar uitstromen. "Het risico daarvan is dat een aantal specialismen onder druk komt te staan. Denk aan duiken, ladderwagenchauffeur, ladderwagenbijrijder en gaspakdrager. Dat zijn wel dingen waar we ons zeker zorgen om maken."