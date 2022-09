Omwonenden tram hebben weinig vertrouwen in oplossingen tramgeluid: 'Voelen ons al twee jaar een proeftuin'

Ed Pol, inwoner van IJsselstein vindt het vooral allemaal heel lang duren. De provincie heeft aangekondigd dat er een onderzoek wordt gestart of het aanpassen van de rails of de wielprofielen zouden kunnen helpen in het verminderen van het piepende geluid van de tram. Pol: "Dus na de wieldempers zijn we er nog niet. Want dan wordt er weer gesproken over die wielen, of het aanpassen van de rails. De eindbeslissing is misschien wel dat ze moeten stoppen met deze trams. En dat er andere moeten komen."