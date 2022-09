Zorgen om minder bezoekers en stijgende prijzen bij Utrechtse musea: 'We verwachten geen aantallen meer als voor corona'

Het Centraal Museum in Utrecht had vanwege hun verbouwing al gerekend op minder bezoekers. Toch zijn ze ook daar teleurgesteld over het aantal verkochte kaartjes. "We zitten ongeveer op 70 procent van het aantal bezoekers dat we hadden verwacht", vertelt artistiek directeur Bart Rutten. "Maar dit heeft verder geen vervolgen voor onze planning. We gaan gewoon verder met ons programma." Wel maakt Rutten zich zorgen over de sector. "We hebben hier alles gelukkig goed op orde, maar ik verwacht niet dat de bezoekersaantallen weer terug zullen komen op het niveau van voor corona."