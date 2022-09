Opluchting in Hoef en Haag na aanhouding: ‘Als ze nu de goede maar hebben’

Afgelopen vrijdag hield de politie een 33-jarige vrouw uit Rotterdam aan in het onderzoek naar de explosies in Hoef en Haag. Ze is volgens de politie vermoedelijk ook betrokken bij de dreiging op andere woningen in Huizen, Nieuwegein en Hoef en Haag. Eerder werd een 42-jarige man uit Den Haag opgepakt; hij zit nog vast. De politie liet eerder weten meer arrestaties niet uit te sluiten.

De explosies in Hoef en Haag vonden een paar weken na elkaar plaats in juli. Bij de eerste explosie legde de politie een link met de drugscriminaliteit. Na de explosies nam de gemeente samen met de politie veiligheidsmaatregelen. Zo kwam er een politiepost in het dorp en rijden agenten vaker rond.