Hoe fiets je veilig tot je 100ste? Ouderen krijgen tips en trucs op Doortrap-dag in Wilnis

Dat er meer aandacht komt voor ouder worden en veilig fietsen is hard nodig, volgens hem. "We zien dat senioren veel meer fietsen dan vroeger. Het is van belang om te blijven fietsen; gezond vitaal oud worden willen we allemaal. Wel is het zaak dat je bewust bent van de gevaren op de weg." Hij raadt een fietshelm voor senioren dan ook aan, net als op de racefiets. "Een helm is niet verplicht in Nederland, maar het is voor senioren wel dringend aanbevolen. Je hoofd is het kostbaarste dat je hebt."