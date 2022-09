Gemeenten mogen eigen inwoners meer gaan voortrekken bij toewijzing huis

Starters kunnen vaak in hun eigen woonplaats geen betaalbare woning vinden vanwege de stijgende huizenprijzen, maar ook omdat er flink wordt overboden door met name mensen van buiten de regio. Volgens het ministerie is het voor de leefbaarheid en de vitaliteit van de regio juist cruciaal dat mensen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen als ze willen verhuizen. Door een herziening van de Huisvestingswet krijgen gemeenten daar straks meer grip op.