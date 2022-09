Utrechtse beroepsorganisaties wijzen zorgakkoord af

Het zogeheten Integraal Zorgakkoord (IZA) is bedoeld om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden, maar de huisartsen willen op korte termijn meer garanties over tarieven voor zorg op onregelmatige tijden. Ook willen ze meer tijd voor hun patiënten krijgen. Wat de huisartsen betreft moet in drie maanden aan hun eisen worden voldaan, dan zijn ze alsnog bereid het akkoord te ondertekenen.