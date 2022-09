Glazen Huis staat dit jaar weer in Amersfoort: 'We zullen ons van onze beste kant laten zien'

Burgemeester Lucas Bolsius laat in een schriftelijk bericht weten trots en vereerd te zijn dat 3FM opnieuw voor Amersfoort heeft gekozen. Volgens hem heeft Het Vergeten Kind de steun hard nodig. "Als Amersfoorters bieden we kwetsbare mensen uit de samenleving de helpende hand, ook tijdens 3FM Serious Request zullen we ons van onze beste kant laten zien", aldus de burgemeester.