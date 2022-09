OM: inbrekers roofden opslagboxen leeg en ramden politiewagen tijdens dollemansrit door Utrecht

De mannen uit Utrecht en Maarssen hadden vlak voor de politie de achtervolging inzette uit een Utrechtse opslagbox 1800 blikjes van de energiedrank Red Bull gestolen. Met snelheden tot 100 kilometer per uur scheurden ze in hun gehuurde auto door de stad. Verschillende keren ging het tegen het verkeer in en over fietspaden, twee keer rakelings langs fietsers.