Podcast Stadhuisplein: 'Asielcrisis? Bouwen, bouwen, bouwen.'

Een volgend onderwerp waar het panel zich over buigt is de vertrutting van de stad. De afgelopen tijd laat Utrecht zich weer zien als een groot dorp, vindt het panel, waarin de tolerantie op de tocht staat. Posters van GenderTwijfel worden vernield. Mensen klagen over een feestje bij de Haarrijnseplas. Gilissen: "Er zijn te veel lange tenen in de stad. We worden steeds intoleranter."