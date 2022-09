Sneijder ziet armoede bij DHSC: 'Ouders kunnen contributie niet betalen, mogelijk noodfonds voor heel Utrecht'

Patrick Verkooijen is samen met Sneijder co-voorzitter van de Raad van Advies bij DHSC. De situatie is nijpend, ziet hij. "Ouders kunnen de contributie niet meer betalen en komen voor de keuze te staan om hun kind wel of niet op voetbal te laten. Ook zien we jonge leden die zonder ontbijt naar de club komen en hier vaker en langer komen douchen, waardoor onze rekeningen ook weer hoger worden. Daarom komen we in actie."