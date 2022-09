Forse verslechtering mentale gezondheid meisjes: veel meer prestatiedruk

De afgelopen vier jaar is het percentage meisjes in het voortgezet onderwijs met emotionele problemen gestegen van 28 naar 43 procent. Onder meisjes uit groep 8 nam dit in deze periode toe van 14 naar 33 procent. Dat schrijven onderzoekers in het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-rapport, waarin de resultaten van 20 jaar onderzoek naar het welzijn en de gezondheid van jongeren in Nederland worden gepresenteerd. Vandaag wordt het rapport uitgereikt aan koningin Máxima in het Academiegebouw op het Domplein in Utrecht.