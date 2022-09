Meisjes minder gelukkig: veel meer prestatiedruk

Nederlandse jongeren vallen nog wel op door hun goede sociale relaties met hun ouders, klasgenoten en vrienden. Dat was bij de eerste meting in 2001 al zo en dat is niet veranderd. Na een lange periode waarin het roken en alcoholgebruik onder jongeren afnam, is dit in de laatste jaren niet verder gedaald. Hierin zijn geen verschillen meer tussen jongens en meisjes. Hoewel er geen sprake is van een stijging baart het alcoholgebruik en het roken de onderzoekers ook de nodige zorgen. "In het preventie-akkoord hebben we afgesproken dat we in 2040 een rookvrije generatie willen. Wij willen ook een halvering van het alcoholgebruik. Als we zo doorgaan, dan halen we die doelen niet."