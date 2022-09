Van een Tinder-date naar een eigen winkel: 'Zonder Tinder was het ook wel gelukt'

“Ik ging eigenlijk op Tinder zonder verwachtingen”, zegt Ella. In de lente van 2016 begonnen de twee met swipen en niet veel later kwamen ze elkaar tegen op de app. Een aantal chatberichten later begon hun relatie. “Wat vrij uniek was is dat wij allebei weinig zin hadden om spelletjes te spelen. Veel mensen denken namelijk te veel na over hoe veel dagen ze moeten wachten met antwoorden op een bericht of op wat voor manier je iemand terugbelt na een date. Dat hadden wij totaal niet, dat was echt een opluchting. Het was het eerste ding waarbij duidelijk werd dat wij écht op één lijn zaten. Het was heel vertrouwd en het ging heel snel, zoals samenwonen en dus een winkel beginnen”, vertelt Timo. Alhoewel het stel elkaar op een datingapp gevonden heeft, denken ze toch dat ze voor elkaar bedoeld zijn. “Zonder Tinder was het ook wel gelukt”, zegt Ella lachend.