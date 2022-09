Veenendaler (39) verdachte in grote cryptozaak, maar hoe steekt deze wereld eigenlijk precies in elkaar?

En dat is volgens Bert Slagter, mede-oprichter van LekkerCryptisch, best bijzonder. "Hij is eigenlijk opgepakt via het bitcoin-netwerk. Het benadrukt wel weer hoe anno 2021-2022, over de hele linie politie en opsporingsdiensten comfortabel zijn geworden met deze technologieën. In de administratie van bitcoin staan geen namen bijvoorbeeld. Er staan reeksen van cijfers en letters en die moet je koppelen aan de identiteit van iemand in de echte wereld. Als dat is gelukt, zijn er veel gegevens over het gedrag van die gebruiker te vinden. De FBI heeft wel eens gezegd dat ze daarom liever zien dat criminelen bitcoin gebruiken dan cashgeld, omdat er veel meer gegevens zijn te checken. Nu zijn zulke zaken opvallend, maar over een jaar of tien verwacht ik dat het meer naar de achtergrond gaat."