Twee jaar cel voor Bilthovense DHL-medewerker (59) die cocaïne smokkelde

Vervolgens werd de taxichauffeur aangehouden. In zijn kofferbak lag een identiek pakket, dat ook cocaïnepoeder bleek te bevatten. Een dag later werd bij het Utrechtse bedrijf nóg zo'n doos met twintig kilogram poeder bezorgd. In het sorteercentrum van de postbedrijven werden later ook drie pakketten onderschept.