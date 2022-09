Universiteit Utrecht ontwikkelt algoritme dat kan helpen bij denk- en speurwerk politie

Maar laten we bij het begin beginnen, want wat is zo'n algoritme nou eigenlijk? En hoe gaat het te werk? Grimmelikhuijsen doceert: "In dit project kijken we puur naar de politie. In dit vak wordt in de opsporing naar strafbare feiten steeds meer gewerkt met nieuwe technologie. Daarbij worden vaak grote hoeveelheden gegevens geanalyseerd voordat die ook écht gebruikt kunnen worden."