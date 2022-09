Roep om verbod op vleesreclames in Utrecht

Utrecht - Een verbod op vleesreclames in de openbare ruimte. Dat willen de Partij voor de Dieren en GroenLinks in Utrecht. Ze zijn geïnspireerd door Haarlem, die dit als eerste stad in de wereld doet vanwege de negatieve gevolgen van vleesproductie op het klimaat. Vanaf 2024 wordt het verbod daar in fases ingevoerd.