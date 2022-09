Amersfoorter bekent dat hij zijn vriendin (24) heeft gewurgd, motief nog onduidelijk

Het was K. zelf die op dinsdagavond 14 juni 112 belde, vertelde de officier van justitie. Toen de hulpdiensten arriveerden, ademde de vrouw niet meer en had ze ook geen hartslag. Na reanimatie werd zij naar het UMC Utrecht gebracht. Daar overleed zij drie dagen later aan de gevolgen van hersenschade. Ook had zij een breuk in het ringkraakbeen van het strottenhoofd, doordat haar keel was dichtgeknepen.