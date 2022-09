OM: nog onvoldoende bewijs tegen vrijgelaten verdachte mishandeling Kanaalstraat Utrecht

Utrecht - De 24-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de gewelddadige mishandeling aan de Kanaalstraat in Utrecht is vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs ligt om hem langer vast te houden. Hij is wel nog altijd verdachte in de zaak. Dat laat het Openbaar Ministerie weten na vragen van RTV Utrecht. De mishandeling van ruim twee jaar geleden veroorzaakte veel ophef: het slachtoffer lag weken in coma en raakte deels blind.