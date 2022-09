Nieuwegeins congrescentrum nog zeker een jaar dicht na brand: 'Wat we in 30 jaar hebben opgebouwd, is in 12 uur afgebrand'

"Alles wat we in dertig jaar hebben opgebouwd, is in twaalf uur afgebrand", zegt Justin van Hooijdonk. Volgens hem wordt het een 'uitdagende race' om over een jaar weer operationeel te zijn. "We zijn heel veel onvervangbare materialen verloren", zegt hij tegen RTV Utrecht. "Maar ik ben altijd positief. Als iemand het voor elkaar kan krijgen dan zijn wij het. We gaan door."