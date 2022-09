Mogelijk explosief aangetroffen in Maartensdijk, A27 tijdelijk afgesloten

Wat er nou precies gevonden is, is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de politie zegt dat het in elk geval niet gaat om een explosief uit de Tweede Wereldoorlog. Hij spreekt van mogelijk een "gefabriceerd" explosief. De politie vermoedt dat die daar is neergelegd, met de bedoeling het op een later moment op te halen. "Het ligt niet op een gangbare locatie", aldus de woordvoerder. De EOD heeft het explosief veiliggesteld.