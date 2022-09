Utrechtse Step (17) ging gebukt onder stress: 'Ik zag overal tegenop'

De start van de pandemie in 2020 was het begin van een lastige periode voor Step. Thuis-studie was niet bepaald makkelijk. "Je werd eigenlijk in een kamer gezet. Doe het maar lekker zelf." Al snel had ze een flinke studieachterstand. "Er was niemand die achter m'n kont aan zat en zei: ga iets doen."