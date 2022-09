Bewoners niet gerust op bouwambities IJsselstein: 'Kijk verder dan het Kromme IJsselgebied'

De gemeente heeft meerdere bijeenkomsten georganiseerd om met de bewoners in gesprek te gaan over de mogelijkheden in het gebied. De bewoners hebben op die avonden het woord genomen, toch voelen zij zich niet gehoord: "Wij wilden dat 'niet bouwen' ook een optie was. Maar die is opzij geschoven, de focus ligt vooral op wél woningbouw op deze plek", zegt Lindenbergh.