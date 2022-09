Toename plofkraken, maar daders mijden provincie Utrecht

Utrecht - In de eerste negen maanden van dit jaar zijn in Nederland meer plofkraken op geldautomaten gepleegd dan in heel 2021, toen het tien keer raak was. Uit een telling van ANP/LocalFocus blijkt dat er zeker elf kraken plaatsvonden waarbij schade werd gemeld, vooral in Amsterdam en omgeving. In de provincie Utrecht waren dit jaar nog geen plofkraken op geldautomaten, wel werden verschillende verdachten uit Utrecht aangehouden, onder meer in Duitsland