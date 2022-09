Stress om bizarre energierekeningen: 'Een groeiende groep mensen is radeloos'

Sylvia is in Utrecht afhankelijk van de stadsverwarming. Ze zag het tarief met 70 procent stijgen. "Eneco heeft in Utrecht een monopolie en huizen die hierop aangesloten zijn hebben geen enkel alternatief. Vorig jaar rond deze tijd trok ik aan de bel bij Eneco. Ze beloofden mij toen dat het niet zo'n vaart zou lopen. Per 1 januari worden de tarieven weer aangepast en ik hou mijn hart vast, want de ontkoppeling van de gasprijs is nog steeds niet doorgevoerd en dat terwijl stadsverwarming helemaal niet geproduceerd wordt met gas!"