Wouter geeft gratis koffieconcerten: 'Prachtig dat muziek verbinding schept'

Het begon allemaal een paar jaar geleden. Wouter zocht een oefenlocatie en kwam terecht in het Torenlaan Theater in Zeist. "Daar staat een hele mooie vleugel en daar mocht ik op oefenen. Ik kreeg zelfs een sleutel van de zaal." De directeur vroeg of hij aan de bezoekers van het Torentheater op een ochtend eens wilde laten horen wat hij eigenlijk aan het doen was. "Er kwam een dame die jarig was, ze had cake mee voor alle bezoekers. We hebben voor haar gezongen en ik voelde de magie van dat moment." En zo was het idee voor de koffieconcerten geboren.