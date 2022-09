Nieuw grafregister voor Sovjet Ereveld in Leusden

Inmiddels heeft Reiding zijn werk ondergebracht in Stichting Sovjet Ereveld. Deze stichting wil de nagedachtenis aan de in Leusden begraven oorlogsslachtoffers uit de Sovjet-Unie levend houden. Het nieuwe grafregister is te raadplegen in de informatiezuil van de Stichting bij de ingang van het Ereveld.