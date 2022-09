Vier op de tien zorgmedewerkers denken erover zorg te verlaten

Utrecht - Vier op de tien zorgmedewerkers (39 procent) denken er weleens over na om de zorg te verlaten, meldt Stichting IZZ op basis van de Monitor Gezond werken in de zorg 2022. De zorg wordt steeds onaantrekkelijker, stelt de stichting, die ruim 210.000 medewerkers in de zorg vertegenwoordigt. De monitor is opgesteld in samenwerking met onder meer de Universiteit Utrecht.