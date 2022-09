Repair Café opent in Vreeland: 'Het is een sport om te zorgen dat apparaten een lang leven hebben'

Het eerste Repair Café werd in 2009 in Amsterdam gehouden, sindsdien is het ook in meerdere plaatsen in Utrecht te vinden. Zo kun je ook in Nieuwegein, Oudewater en Maarssen terecht. Naast het helpen van buurtgenoten hoopt Kees vooral ook binding te krijgen met buurtgenoten: "Ik woon ongeveer 3,5 jaar hier. Ook mede door corona is het lastig om binding te krijgen. Als we nog opgroeiende kinderen hadden gehad dan kon je nog contact maken op het schoolplein maar de kinderen zijn het huis al uit. Dit is voor mij ook een manier om nog meer mensen in Vreeland te leren kennen."