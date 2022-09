Soest heeft meer ruimte nodig voor Oekraïense vluchtelingen: 'Geen enkele garantie dat de stroom zal afnemen'

In Soest wonen op dit moment 139 Oekraïners die zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld in hun land. In maart, kort nadat de vluchtelingenstroom op gang was gekomen, rekende de gemeente nog op zo'n 50 tot 70 mensen. De gemeente vangt er met hulp van lokale organisaties en instellingen inmiddels 76 op in hotels, vakantiehuisjes en slooppanden in Soest en Soesterberg. Nog eens 63 Oekraïners hebben bij inwoners thuis onderdak gevonden.