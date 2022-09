Simon uit Driebergen is nu officieel bioboer, maar zijn land is hij kwijt: ‘Ik ben boos en teleurgesteld’

Deze brief kwam als reactie op een vraag van Van de Vendel. ,,Ik wilde een duiker verplaatsen en kreeg daarop te horen dat mijn pacht onzeker was. Ik moest maar een brief sturen. Dat heb ik gedaan en daarop kreeg ik als antwoord dat er geen nieuw contract kwam." Het is dus mogelijk dat ook andere pachters op het landgoed geen nieuw contract krijgen, maar daar niet van op de hoogte zijn, omdat ze er niet naar gevraagd hebben. Op de vraag of dat het geval is, zegt de rentmeester dat dit nog niet bekend is.