Provincie trekt 50 miljoen euro extra uit voor ov-netwerk, ook dienstregeling wordt aangepast

U-OV

Ameide (gemeente Vijfheerenlanden) krijgt in de avonduren opnieuw een vaste buslijn. Lijn 90 rijdt daarmee zeven dagen per week één keer per uur tussen Ameide en busstation Vianen Lekbrug, waar lijn 90 een directe aansluiting geeft op lijn 85 van/naar Utrecht.

Lijn 12 rijdt in Maarssen niet meer door de wijk Zandweg-Oostwaard. De reistijd tussen Maarssen-Dorp en Utrecht wordt hierdoor verkort. Op de nieuwe route stopt lijn 12 extra bij de nieuwe halte Sweserengseweg aan de oostelijke rand van Zandweg-Oostwaard. Bij drie haltes in Zandweg-Oostwaard die vervallen als gevolg van de routewijziging kunnen reizigers gebruik gaan maken van U-flex, een bus die op afroep rijdt en vooraf wordt besteld.

Kasteel De Haar wordt in het weekend weer beter bereikbaar met de bus. Naast de bestaande lijn 127 gaat lijn 111 op zaterdag en zondag overdag elk half uur rijden. Lijn 111 biedt een rechtstreekse verbinding tussen station Vleuten en Kasteel De Haar. Deze wijziging is al ingegaan vanaf mei 2022 vanwege de snelle groei van het aantal bezoekers van Kasteel de Haar.

Op de Stadsbaan-Zuid wordt ter hoogte van de wijk Rijnvliet in Utrecht een nieuwe halte in gebruik genomen voor lijn 10 en 48. Rijnvliet krijgt hierdoor een betere verbinding met Leidsche Rijn Centrum en door de werkzaamheden in Leidsche Rijn Centrum gaat lijn 28 richting Vleuterweide een langdurige omleiding rijden tussen NS station Leidsche Rijn en halte Korianderstraat. De halte Centrumboulevard vervalt daardoor in de richting van Vleuterweide.

De bussen op lijn 41 tussen Wijk bij Duurstede en Utrecht gaan in de zomer- en kerstvakantie tijdens de ochtendspits minder vaak rijden en bedienen de haltes dan elke 10 minuten i.p.v. elke 7,5 minuut en in Odijk wijzigt de route van lijn 43. Tussen halte Rijnseweg en Odijk-Zuid wordt voortaan via de Singel-Noord en Singel-West gereden, in plaats van via de Esdoorn en Sint Nicolaaslaan.