DUIC en RTV Utrecht gaan samen op zoek naar journalistieke vernieuwing

"Investeren in goede onafhankelijke lokale journalistiek is juist in deze tijd van groot belang", zegt William Valkenburg, Mediadirecteur van RTV Utrecht. "Door samen te werken bereiken we een breder publiek en leren we van elkaar en van de studenten. Met de locatie in het hart van de stad zijn we zichtbaar en willen we het contact met ons publiek versterken."